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Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали
16.03.2019 20:10
По прогнозам медиков, восстановление актера займет долгое время.
Врачи сейчас разрабатывают схему лечения, чтобы актер Кокшенов быстрее стал на ноги. Как стало известно, популярный актер Михаил Кокшенов почувствовал днями себя плохо, после этого состояние актера ухудшилось, с ним случился приступ, передает "Диалог.UA".
Скорую Кокшенову вызвала сиделка, врачи зафиксировали критически низкое давление. В 2017 году знаменитость перенесла инсульт, актеру стало плохо прямо на улице. Ему вызвали скорую случайные прохожие. Кокшенов долгое время восстанавливался, не мог разговаривать.
Но потом актер пошел на поправку и его состояние улучшилось. Дочь актера заявила, что лечение было тяжелым.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, актер, Михаил Кокшенов
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