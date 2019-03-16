В России рухнул метеорит: момент попал на видео

16.03.2019 21:48

Недалеко от поселка Тура в Красноярском крае России видеорегистратор заснял падение летающего объекта - метеорита.

Видео опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как яркий объект летит к земле, оставляя за собой огненный хвост.



Ведущий научный сотрудник института физики им. Киренского Сергей Карпов подтвердил "Енисей TV", что данный объект на 95% является метеоритом, правда небольшим, примерно 10 см в диаметре.

Источник: https://antikor.com.ua