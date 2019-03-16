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В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость об успешном уничтожении двух оккупантов РФ, которые воевали на Донбассе.
В Сети пользователи активно комментируют ликвидацию боевиков так называемой "ЛНР", которые пополнили "бригаду 200-х" в 2015 и 2018 годах, передает "Диалог.UA".
Данные оккупантов опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником Necro Mancer. Так, в мае 2015 года в районе населенного пункта Счастье Луганской области был уничтожен россиянин Алексей Седых по кличке Носорог. Российский наемник приехал воевать на Донбасс из села Пономаревка Оренбургской области.
"Больше на Чебурашку похож"; "Типичный орк. Хорошо, что уже остывший", - пишут в комментариях.
А в июне 2018 года на Донбассе был ликвидирован боевик Олег Пилипчук ("Пиля") из Суходольска Луганской области. "Хороший ополченец - мертвый ополченец"; "Скурвился и умер", - настаивают пользователи соцсетей.
Теги: Донбасс, Луганская область, ликвидация, боевики, потери, соцсети, РФ
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