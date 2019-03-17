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Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение
В центре города во время акции протеста силовики скрутили целую толпу
Возле парламента в субботу, 16 марта, произошли столкновения, в ходе которых полицейские объявили о срочном решении, а затем начали применять слезоточивый газ и водометы.
На акцию протеста в центре столицы с требованием объявить досрочные выборы вышли несколько тысяч человек, сообщает издание Reuters. Мирное шествие переросло в столкновения после того, как часть протестующих начали толкаться с полицией и бросаться в силовиков камнями. В результате несколько протестующих и полицейских получили незначительные травмы.
Это пятая акция протеста в Албании, с середины февраля. Албанская оппозиция требует перевыборов, обвиняя власть в коррупции и мошенничестве во время голосования.
В феврале депутаты оппозиционной Демократической партии сложили свои мандаты, а ее лидер Люльзим Баша сказал, что в стране не будет спокойствия, пока премьер-министр Эди Рама не разрешит провести свободные и честные выборы.
«Албанию дестабилизируют не протесты за европейские ценности, а преступность и ее поддержка со стороны правительства. Это необходимо прекращать», — заявил Баша.
Также ранее сообщалось, что полиция арестовала 38 участников протестов в Бельгии.
Отмечается, что люди получившие административные аресты, «устроили беспорядки накануне».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Албания, протест, акции
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