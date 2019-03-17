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Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение

17.03.2019 13:45
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Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение

В центре города во время акции протеста силовики скрутили целую толпу

Возле парламента в субботу, 16 марта, произошли столкновения, в ходе которых полицейские объявили о срочном решении, а затем начали применять слезоточивый газ и водометы.

На акцию протеста в центре столицы с требованием объявить досрочные выборы вышли несколько тысяч человек, сообщает издание Reuters. Мирное шествие переросло в столкновения после того, как часть протестующих начали толкаться с полицией и бросаться в силовиков камнями. В результате несколько протестующих и полицейских получили незначительные травмы.

Это пятая акция протеста в Албании, с середины февраля. Албанская оппозиция требует перевыборов, обвиняя власть в коррупции и мошенничестве во время голосования.

В феврале депутаты оппозиционной Демократической партии сложили свои мандаты, а ее лидер Люльзим Баша сказал, что в стране не будет спокойствия, пока премьер-министр Эди Рама не разрешит провести свободные и честные выборы. 

«Албанию дестабилизируют не протесты за европейские ценности, а преступность и ее поддержка со стороны правительства. Это необходимо прекращать», — заявил Баша. 

Также ранее сообщалось, что полиция арестовала 38 участников протестов в Бельгии.

Отмечается, что люди получившие административные аресты, «устроили беспорядки накануне».

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Албания, протест, акции
 
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