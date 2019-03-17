- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры 13:12
- В этих странах чаевые лучше не давать09:16
- В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети21:40
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"18:19
- "Да они же ноль без палочки", - мечты главарей "Л/ДНР" на встречу с Путиным смешат даже сепаратистов18:00
- Предвестник конца света вызвал панику у ученых: "Нибиру через 43 дня уничтожит все живое, Землю расплющит как яйцо" 17:25
- Петр Порошенко объяснил, что заставит Путина принять позицию Украины16:35
Сегодня мир отмечает День святого Патрика: семь неожиданных фактов о празднике
Культурный и религиозный праздник традиционно отмечается в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.
Этот день был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается католической церковью и отдельными протестанскими церквями, пишет НВ.
Праздник символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является днем культурного наследия Ирландии в целом. Торжества в день святого Патрика традиционно включают в себя парады и фестивали, а также исполнение танцев кейли. Кроме того, в этот день принято носить одежду зеленого цвета и вещи с изображением клевера, который символизирует Святую Троицу. Стоит отметить, что в этот день, несмотря на пост, смягчаются ограничения в пище и употреблении алкоголя.
В наши дни празднование Дня святого Патрика происходит не только в Ирландии, но и в других странах мира. Кроме того, День святого Патрика широко отмечается ирландской диаспорой по всей планете, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.
Семь неожиданных фактов о празднике.
1. Святой Патрик – не ирландец
Покровитель Ирландии в 16-летнем возрасте был продан в рабство в Ирландию, где и пребывал в повиновении у хозяина, пока не сбежал.
2. Он не носил имени Патрик и не был католиком
Настоящее имя Патрика - Мэиуайн Суккат. Он не был католиком, но сформировал свои религиозные убеждения, будучи в рабстве.
Изначально синий, а не зеленый цвет вызывал ассоциации со святым Патриком, ведь на редких сохранившихся изображениях он предстает в одеяниях синего цвета. Зеленый цвет начинает приобретать все большую популярность с 18-го века, как символ трилистника, весны и Изумрудного острова.
4. День святого Патрика – «сухой» праздник
Сейчас во время празднования Дня святого Патрика принято пить алкогольные напитки, однако ранее это был строгий сухой религиозный праздник, во время которого в Ирландии закрывались все питейные заведения.
5. Патрик не изгнал змей
Согласно легенде, святой Патрик изгнал всех змей из Ирландии. Однако нет ни одного подтверждения этой информации. Некоторые историки отмечают, что исчезновение змей в Ирландии никак не связано со святым Патриком.
Патрик умер 17 марта, однако точный год его смерти по-прежнему не известен. По одной версии это был 493 год, по другой - 461 год.
7. Современный праздник с алкоголем
Девиз праздника - Craic, что означает «веселье и наслаждение». Современное празднование подразумевает распитие пива, виски и эля. К слову, в День святого Патрика во всем мире выпивается около 13 млн пинт пива Guinness.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ирландия, праздник, День Святого Патрика
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- «Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе11:30
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ11:00
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Жуниор Мораес получил украинское гражданство14:10
- На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек14:00
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке13:31
- Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры 13:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- Потеплеет до +22°: украинские синоптики озвучили очень приятный прогноз12:30
- В Кабмине не исключили отмену монетизации субсидий: названа причина12:10
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го