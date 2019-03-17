В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети

17.03.2019 21:40

В Сети показали кадры новой машины "Дискотека", которой силовики Путина намерены планируют разгонять антиправительственные митинги.

Соцсети шокировала установка "Дискотека" для борьбы с несогласными, передает "Диалог.UA".

Рейтинг узурпатора Владимира Путина в России продолжают катиться вниз. Оккупация Крыма и Донбасса, война в Сирии, санкции, новые налоги и бредовые законы подкосили российскую экономику, в связи с чем начавшие нищать россияне резко разлюбили своего лидера. В стране растет протестная активность. Путин, по всей видимости, в ужасе ожидает народного гнева. В РФ активно разрабатываются машины для сдерживания агрессивной толпы, разгонов митингов. Последним творением российских разработчиков стала "Дискотека". Это машина с мощными колонками, выдающая направленное звуковое давление мощностью в 135 децибел. Для человека такое воздействие невыносимо.

Соцсети в шоке от новой машины, которой силовики Путина планируют расправляться с собственным народом. "На собственный народ идут, как на немецких оккупантов", - отметил один из комментаторов. Многие обратили внимание на то, что колонки россияне прилепили к автомобилю Mercedes, а не к "скрепной "Газели"". "Газелька" от звука разваливалась, пришлось брать "Мерина", - объяснил пользователь соцсети.