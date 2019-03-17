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В Сербии нашли письма легендарного изобретателя
Письма могут стать ключом к архиву Николы Теслы.
Исследователи обнаружили в Сербии письма, которые были в свое время написаны гениальным ученым Николой Теслой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Письма, которые были обнаружены, датируются 1934 годом. Они были адресованы генеральному консулу Королевства Югославия в Нью-Йорке Радое Яновичу.
В письмах идет речь о физике и изобретателе сербского происхождения Михаиле Пупине. Историки утверждают, что между двумя этими учеными был конфликт долгие годы.
Кроме того, Тесла и Пупин не общались годами. Однако в письмах, которые обнаружили только сейчас, он уважительно отзывается о Пупине и даже выражает надежду на скорую встречу.
Данные письма были написаны всего за три месяца до смерти Михаила Пупина.
На данный момент ученые не предают огласке место нахождения и возможность того, что она приведет к "архиву Теслы", который разыскивают десятилетиями.
Одной из самых ярких, интересных и неоднозначных личностей среди ученых-физиков является Никола Тесла. Необыкновенный изобретатель мог обусловить технический рывок цивилизации на сотни лет вперед, но все его самые претенциозные разработки были утеряны.
Существует теория, что мировая элита умышленно препятствует прогрессу и не дает развиваться революционным технологиям, которые могли бы стать мировым феноменом, но и стали бы опасностью установившемуся бизнесу элит. В связи с этим часто припоминают труды гениального инженера Николы Теслы.
Теги: Донбасс, Сербия, письмо, Тесла
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