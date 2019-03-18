К Земле приближается астероид размером с Луну

18.03.2019 18:48

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километра, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров.



Астероид, ширина которого составляет около 39 метров, на следующей неделе пролетит мимо Земли. Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.



Отмечается, что размер астероида 2019 EA2 вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российского Челябинска в 2013 году.



Ожидается, что астероид максимально приблизится к Земле 22 марта, наблюдать за ним можно будет сайте проекта виртуального телескопа.



Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километров, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров. Издание отмечает, что астероид относится к малым по размеру.



Такие типы метеоров проходят мимо нашу планету "достаточно регулярно", одновременно 2019 EA2 подойдет к нашей планете достаточно близко. Астероид движется со скоростью около 5 километров в секунду, что облегчит наблюдение за ним.