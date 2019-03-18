- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Названы самые дорогие и самые дешевые города мира11:10
- Десятки людей отравились гуманитаркой: двое погибших, 160 пострадавших09:56
- Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"07:28
- Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине19:03
- К Земле приближается астероид размером с Луну18:48
- Над Беринговым морем взорвался метеорит15:46
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
Над Беринговым морем взорвался метеорит
До сих пор этот взрыв оставался в значительной степени незамеченным.
Эксперты NASA заявили, что в декабре в атмосфере Земли взорвался огромный огненный шар.
Взрыв был вторым по величине в своем роде за последние 30 лет и самым большим со времен падения челябинского метеорита в 2013 году, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
До сих пор этот взрыв оставался в значительной степени незамеченным, потому что он произошел над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка. Взрыв космической скалы освободил в 10 раз больше энергии, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.
Примерно в полдень по местному времени 18 декабря астероид пронесся сквозь атмосферу со скоростью 32 км / с по крутой траектории в семь градусов. Космическая скала размером в несколько метров взорвалась на 25,6 км над поверхностью Земли с энергией удара 173 килотонн.
Линдли Джонсон, офицер по защите планет в NASA, сказал, что такой большой метеорит попадает на Землю только два или три раза каждые 100 лет.
"Это было на 40% меньше энергии, чем при взрыве в Челябинске, но это было над Беринговым морем, поэтому он не имел такого же эффекта и не появлялся в новостях", - сказал Келли Фаст, руководитель программы наблюдений за околоземными объектами в NASA.
Доктор Джонсон сказал, что огненный шар попал в область, расположенную недалеко от маршрутов, которые используются коммерческими самолетами, летевшими между Северной Америкой и Азией. Поэтому исследователи связались с авиакомпаниями, чтобы узнать, были ли какие-либо сообщения о наблюдениях этого события.
Читайте также: К Земле приближается астероид размером с Луну
Добавим, в 2005 году Конгресс поручил NASA, найти 90% околоземных астероидов размером 140 метров или более к 2020 году. Космические камни такого размера повлияют на целые регионы, если столкнутся с Землей. Но ученые считают, что им потребуется еще 30 лет, чтобы выполнить эту директиву Конгресса.
Теги: Донбасс, море, метеорит
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- Ветеранские письма полетят над морем
- Где отдохнуть в воюющей Донетчине
- Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат
- Паром с украинцами сел на мель
- "Ми і так знаємо, що захищаємо свою землю" - захисник України (ФОТО)
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз14:21
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины12:40
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"