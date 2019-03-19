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Названы самые дорогие и самые дешевые города мира

19.03.2019 11:10
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Названы самые дорогие и самые дешевые города мира

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур, сообщает Обозреватель.
Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который составляет подразделение экономических исследований журнала The Economist.
Первая десятка рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так:

  • Сингапур
  • Париж
  • Гонконг
  • Цюрих
  • Женева
  • Осака
  • Сеул
  • Копенгаген
  • Нью-Йорк
  • Тель-Авив

В первую десятку рейтинга самых дешевых городов мира вошли:

  • Каракас
  • Дамаск
  • Ташкент
  • Алматы
  • Бангалор
  • Карачи
  • Лагос
  • Буэнос-Айрес
  • Ченнаи
  • Нью-Дели

Во время работы над рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг.



Теги: стоимость, город, жизнь, рейтинг
 
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