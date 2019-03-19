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Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
19.03.2019 11:10
Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур, сообщает Обозреватель.
Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который составляет подразделение экономических исследований журнала The Economist.
Первая десятка рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так:
- Сингапур
- Париж
- Гонконг
- Цюрих
- Женева
- Осака
- Сеул
- Копенгаген
- Нью-Йорк
- Тель-Авив
В первую десятку рейтинга самых дешевых городов мира вошли:
- Каракас
- Дамаск
- Ташкент
- Алматы
- Бангалор
- Карачи
- Лагос
- Буэнос-Айрес
- Ченнаи
- Нью-Дели
Во время работы над рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг.
Теги: стоимость, город, жизнь, рейтинг
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