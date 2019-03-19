Последние новости раздела
- Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"18:02
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана15:30
- У Путина объяснили, какой президент Украины «лучше для России»15:18
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Названы самые дорогие и самые дешевые города мира11:10
- Десятки людей отравились гуманитаркой: двое погибших, 160 пострадавших09:56
- Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"07:28
- Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине19:03
Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана
19.03.2019 15:30
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет, сообщает ICTV.
Он добавил, что это решение было принято добровольно. "Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", – сказал Назарбаев во время обращения.
По словам Назарбаева, временно исполняющим обязанности главы государства назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.
Однако Назарбаев не собирается полностью покидать политическую арену. Он пообещал “до конца своих дней” служить стране в качестве главы Совета Безопасности Республики.
Теги: президент, Казахстан, отставка, Нурсултан Назарбаев
Читайте также:
- В Казахстане официально объявили о победе Назарбаева на выборах
- В Казахстане прошли выборы президента: Назарбаев получил около 95% голосов
- Янукович отправил в отставку Кабмин Азарова
- Президент Сербии ушел в отставку ради досрочных выборов
- Назарбаев собирается баллотироваться на четвертый срок
- Четверть века не предел: Назарбаева опять избрали
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"18:02
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО17:20
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"18:02
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО17:20
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана15:30
- У Путина объяснили, какой президент Украины «лучше для России»15:18
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО