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Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана

19.03.2019 15:30
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Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет, сообщает ICTV.
Он добавил, что это решение было принято добровольно. "Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", – сказал Назарбаев во время обращения.
По словам Назарбаева, временно исполняющим обязанности главы государства назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.
Однако Назарбаев не собирается полностью покидать политическую арену. Он пообещал “до конца своих дней” служить стране в качестве главы Совета Безопасности Республики.



Теги: президент, Казахстан, отставка, Нурсултан Назарбаев
 
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