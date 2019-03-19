Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана

19.03.2019 15:30

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет, сообщает ICTV.

Он добавил, что это решение было принято добровольно. "Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", – сказал Назарбаев во время обращения.

По словам Назарбаева, временно исполняющим обязанности главы государства назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Однако Назарбаев не собирается полностью покидать политическую арену. Он пообещал “до конца своих дней” служить стране в качестве главы Совета Безопасности Республики.