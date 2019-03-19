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В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М3

19.03.2019 14:58
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В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М3

В Москве заявили, что данные об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и дальних бомбардировщиках "Ту-22М3" в Крыму были ошибочно обнародованы.

Пресс-служба Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности пытается опровергнуть информацию о развертывании в Крыму мощных ракетных комплексов, передает "Диалог.UA".

Речь идет про оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и дальние бомбардировщики "Ту-22М3". Уточняется, что сообщение было распространено по ошибке. При этом в Совфеде подчеркнули, что "Крым усиливает свой военный потенциал" после аннексии Россией. "В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы "С-300" и "С-400", "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием", — указано в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, оружие, вооружение, военная техника, ракетный комплекс
 
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