- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Названы самые дорогие и самые дешевые города мира11:10
- Десятки людей отравились гуманитаркой: двое погибших, 160 пострадавших09:56
- Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"07:28
- Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине19:03
- К Земле приближается астероид размером с Луну18:48
- Над Беринговым морем взорвался метеорит15:46
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М3
В Москве заявили, что данные об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и дальних бомбардировщиках "Ту-22М3" в Крыму были ошибочно обнародованы.
Пресс-служба Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности пытается опровергнуть информацию о развертывании в Крыму мощных ракетных комплексов, передает "Диалог.UA".
Речь идет про оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и дальние бомбардировщики "Ту-22М3". Уточняется, что сообщение было распространено по ошибке. При этом в Совфеде подчеркнули, что "Крым усиливает свой военный потенциал" после аннексии Россией. "В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы "С-300" и "С-400", "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием", — указано в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оружие, вооружение, военная техника, ракетный комплекс
- Россия намерена разместить в Крыму четвертый дивизион С-400
- Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки
- На оккупированный Донбасс прибыла смертельная техника из "братской" России
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс
- Кремль собирается перебросить на Крымский полуостров партию военных истребителей
- Россия пригрозила Западу оружием судного дня. ВИДЕО
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз14:21
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины12:40
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"