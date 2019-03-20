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ООН назвала самые счастливые страны мира
Украина заняла 133 строчку в рейтинге самых счастливых стран мира. Об этом гласят данные ежегодного доклада World Happiness Report 2018 подразделения ООН по поиску решений для стабильного развития, передаёт УНН.
Согласно рейтингу, Украина расположилась на 133 строчке в списке самых счастливых стран с показателем 4,33, между Чадом и Эфиопией. Всего в списке проанализировали показатели 156 государств.
Украина поднялась по сравнению с прошлым годом (138 место) на 5 позиций. В то же время, в 2013 году она находилась на 87-й строчке исследования ООН.
На первом месте - Финляндия со средним баллом 7,76, за ней следуют Дания (7,60), Норвегия (7,55), Исландия (7,49) и Нидерланды (7,48). США расположились на 19 месте с показателем (6,89), Польша – на 40-м (6,18), а Россия – на 68 (5,64).
Авторы исследования традиционно с 2013 года учитывают шесть факторов: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Эти показатели оцениваются по десятибалльной шкале, после чего выводится средний для каждой страны балл.
Теги: Счастье, ООН, рейтинг
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