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Столицу Казахстана переименовали в первый день после ухода Назарбаева

20.03.2019 20:30
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Столицу Казахстана переименовали в первый день после ухода Назарбаева

Сегодня, 20 марта, в Казахстане приняли решение о переименовании столицы государства в честь экс-президента Назарбаева. Об этом сообщают местные СМИ, передает "Диалог.UA".

Вчера президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально заявил об уходе в отставку с поста главы страны. Отмечается, что парламент Казахстана одобрил переименование столицы из Астаны в Нурсултан.

При этом ранее сообщалось, что решение будет вынесено на всеобщий референдум.

Однако новый президент Казахстана Токаев принял решение об отмене референдума и присвоении столице имени Нурсултан.

Конституционным советом республики было представлено положительное решение. Депутаты сената и мажилиса поддержали решение о переименовании практически единогласно. Референдум по данному вопросу проводиться не будет.

Путин впервые отреагировал на отставку экс-главы Казахстана Назарбаева. После ухода Назарбаева Казахстан оказался на пороге финансовой катастрофы.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Казахстан, Астана, переименование, Нурсултан Назарбаев
 
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