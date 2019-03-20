Трамп назвал следующего претендента на членство в НАТО

20.03.2019 14:05

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает членство Бразилии в НАТО. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает Голос Америки, передает Корреспондент.

"Мы исследуем этот (вопрос) чрезвычайно интенсивно – будь то НАТО или что-то связанное с альянсом", - сказал Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Президент США назвал Бразилию крупнейшим союзником США, не входящим в состав НАТО. При этом он вновь не исключил и возможности присоединения Бразилии к альянсу.

В связи с развивающимся экономическим сотрудничеством двух стран президент указал на американо-бразильскую инициативу по созданию совместного энергетического форума.

Он также коснулся сотрудничества двух государств в космической сфере, включающую возможность запуска американских космических кораблей с бразильского космодрома.

Трамп также заявил, что поддерживает стремление Бразилии присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. Бразилия, которая является восьмой экономикой в ​​мире, подала заявку в эту организацию в 2017 года.