В Казахстане - новый президент

20.03.2019 10:25

Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны. Сегодня на совместном заседании обеих палат парламента он принес присягу народу Казахстана, сообщает NewsOne.

Касым-Жомарт Токаев - казахстанский государственный деятель и дипломат. Является Председателем Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 года. Также был генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год. Экс-премьер-министр Республики Казахстан (1999—2002).

Он будет полноценным президентом до следующих выборов в Казахстане, которые состоятся весной 2020 года.