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В ОАЭ засняли таинственный небесный портал
Местные жители уверены в неземном происхождении портала.
Над Арабскими Эмиратами возникла странная аномалия – дыра, которая до жути напугала местных жителей. Люди, к слову, назвали увиденное порталом в ад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Чтобы успокоить народ, ученые опубликовали некоторую теорию, объясняющую явление. Так, ледяные кристаллы имеют свойство периодически исчезать: они или тают, или перемещаются вследствие воздействия внешних факторов (ими могут быть пролетающие мимо самолеты, к примеру).
Стоит отметить, что подобные дыры могут наблюдаться вдали от авиатрасс. Такой расклад эксперты затрудняются объяснить. Также они не могут сказать, почему аномалия характеризуется ограниченностью по площади и имеет правильную геометрическую форму.
Выше предлагаем посмотреть на «портал в ад», стремительно распространяющийся пользователями социальных сетей.
Теги: Донбасс, ОАЭ, облако
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