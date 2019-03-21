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Астролог ошеломил прогнозом по войне
Военные действия могут произойти на Дальнем Востоке.
Такое мнение высказал астролог Влад Росс.
Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, потому Третьей мировой войны не будет, заявил известный астролог Влад Росс. Вместе с тем он предположил, что какие-то конфликты и военные действия пройдут на Дальнем Востоке.
«И две страны, которые претендуют на мировые войны — США и Китай, это между ними может разрешиться конфликт, даже неожиданно. Тем более, Ким Чен Ын не договорился с Дональдом Трампом, так вообще может быть все, что угодно: и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, а также между Индией и Пакистаном, которые также имеют атомное оружие. Хорошо, что эта война никоим образом не коснется нашу страну «, — подчеркнул астролог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, астрология
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