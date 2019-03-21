Астролог ошеломил прогнозом по войне

21.03.2019 21:46

Военные действия могут произойти на Дальнем Востоке.

Такое мнение высказал астролог Влад Росс.

Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, потому Третьей мировой войны не будет, заявил известный астролог Влад Росс. Вместе с тем он предположил, что какие-то конфликты и военные действия пройдут на Дальнем Востоке.

«И две страны, которые претендуют на мировые войны — США и Китай, это между ними может разрешиться конфликт, даже неожиданно. Тем более, Ким Чен Ын не договорился с Дональдом Трампом, так вообще может быть все, что угодно: и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, а также между Индией и Пакистаном, которые также имеют атомное оружие. Хорошо, что эта война никоим образом не коснется нашу страну «, — подчеркнул астролог.

Источник: https://from-ua.com