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Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию
21.03.2019 14:16
Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить с визитом Россию после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.
Об этом заявил бывший глава центра по вопросам Кореи Центрального разведывательного управления Эндрю Ким, передает южнокорейское издание The Donga Ilbo, передает УНИАН.
По его мнению, Ким Чен Ын собирается посетить Россию для того, чтобы продемонстрировать всему миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна на фоне неудачного саммита с США.
В то же время Эндрю Ким считает, что северокорейский лидер по-прежнему нацелен на обстоятельный диалог с США и Китаем.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
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