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В Казахстане начались первые протесты после ухода Назарбаева – число задержанных растет

21.03.2019 17:15
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В Казахстане начались первые протесты после ухода Назарбаева – число задержанных растет

Сегодня, 21 марта, в столице Казахстана прошли первые протестные акции после отречения от президентского кресла Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает издание Reuters, передает "Диалог.UA".

Ранее, 20 марта, в Казахстане приняли решение о переименовании столицы государства в честь экс-президента Назарбаева.

Отмечается, что на главной площади города появилось несколько десятков человек, которые были не согласны с решением правительства страны о переименовании Астаны в Нурсултан. Такое решение было принято днем ранее.

Также стало известно, что пока процедура переименования столицы не завершена, однако уже некоторые жители Астаны выступили против, в частности, онлайн-петицию против переименования подписали более 30 тысяч человек.

На самой акции протеста сразу же началась потасовка, во время которой силовики задержали около 20 человек. После ухода Назарбаева Казахстан оказался на пороге финансовой катастрофы.



Теги: Донбасс, Казахстан, Астана, Нурсултан Назарбаев
 
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