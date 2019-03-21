В США создали лазер, избавляющий от алкоголизма

21.03.2019 16:00

Прибор показал высокую эффективность на грызунах.



Американские ученые разработали специальную лазерную установку, избавляющую от алкогольной зависимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.



Проблема алкоголизма сегодня актуальна для многих стран мира, и развитые в экономическом плане государства не являются здесь исключением.



Поэтому ученые активно ищут способы, с помощью которых можно было бы эффективно избавлять людей от чрезмерного пристрастия к спиртному.



Одним из таковых может стать разработка американских ученых из НИИ Scripps Research .Ими был создан специальный лазер, позволяющий решить столь важную проблему.



Правда, пока технологию испытывают только на лабораторных крысах и мышах. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о хороших результатах.



С помощью лазера животных удалось полностью излечить от алкогольной зависимости.



По мнению Оливье Джорджа, доцента Scripps Research, являющегося старшим автором исследования, ученые получили еще одну часть ключа к разгадке нейронного механизма, запускающего пагубную привычку.



Сделанное открытие - это серьезный шаг к созданию эффективной лекарственной, или даже генной терапии алкоголизма.