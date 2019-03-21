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В США создали лазер, избавляющий от алкоголизма
Прибор показал высокую эффективность на грызунах.
Американские ученые разработали специальную лазерную установку, избавляющую от алкогольной зависимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Проблема алкоголизма сегодня актуальна для многих стран мира, и развитые в экономическом плане государства не являются здесь исключением.
Поэтому ученые активно ищут способы, с помощью которых можно было бы эффективно избавлять людей от чрезмерного пристрастия к спиртному.
Одним из таковых может стать разработка американских ученых из НИИ Scripps Research .Ими был создан специальный лазер, позволяющий решить столь важную проблему.
Правда, пока технологию испытывают только на лабораторных крысах и мышах. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о хороших результатах.
С помощью лазера животных удалось полностью излечить от алкогольной зависимости.
По мнению Оливье Джорджа, доцента Scripps Research, являющегося старшим автором исследования, ученые получили еще одну часть ключа к разгадке нейронного механизма, запускающего пагубную привычку.
Сделанное открытие - это серьезный шаг к созданию эффективной лекарственной, или даже генной терапии алкоголизма.
Теги: США, Донбасс, алкоголизм, лазер
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