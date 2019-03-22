Кремль перебросил 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон: CNBC обнародовало данные разведки США

22.03.2019 17:42

Страна-агрессор перенесла свои гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний. Об этом сообщило американское издание CNBC, опираясь на доклады разведки Соединенных Штатов.

Согласно информации, Кремль отправил ракеты, от которых пока что Америка не сможет защититься, на испытательный полигон, передает "Диалог.UA".

Такие действия агрессора говорят о том, что он стремится завершить работу над ракетами, сделав эту программу приоритетной. Издание отмечает, что оккупанты испытывали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" класса "воздух - земля" как минимум трижды, во время которых ракета поражала цель на расстоянии 800 километров, 12 раз запускалась с истребителей "МиГ-31". Сейчас россияне хотят установить ракету на стратегические бомбардировщики и передать ее армии РФ уже в следующем году.