Нибиру возвращается: через 38 дней начнется бомбардировка свыше, вместо Пасхи будет страшный конец света

23.03.2019 12:28

В NASA озадачены приближением крупного космического тела. Оно, по мнению конспирологов, может привести к концу света. Как известно, на Пасху альтернативные ученые ждут настоящий армагеддон, именно 28 апреля может случиться то, что приведет к гибели нашей планеты.

Нибиру и ее пришельцы вторгнутся на Землю, не оставив после своей атаки ничего живого от человечества, передает "Диалог.UA".

Так, учеными была зафиксирована гравитационная вспышка, связанная со вторжением крупного небесного тела в Солнечную систему. Его окончательное "тесное" приближение ожидается на большой церковный праздник. В NASА объяснили, что каждый газовый гигант обладает своими кольцами, созданными из небольших метеоров, астероидов и космического мусора, — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, вопреки блуждающему мнению, что их имеет только Сатурн. В Солнечной системе есть два пояса. Астероидный, расположенный между Марсом и Юпитером, а также пояс Койпера, "смыкающий" границы за Плутоном. И именно эти два пояса почувствовали на себе гравитационные аномалии, спровоцированные планетой-убийцей. "Кольцо сожмется не только у Сатурна, но и у остальных газовых гигантов", - уверяют в NASA. По мнению ученых, такая ситуация ничего хорошего не принесет. Эксперты и космонавты МКС рассказали, что к Солнцу движутся мелкие и средние камни, скорость которых 70 километров в секунду. "Тотальная бомбардировка будет больше похожа на сжатие огромного кольца",- говорят ученые. "Астероиды полетят по прямой траектории, пробивая все на своем пути, вбиваясь в планеты, как ржавые гвозди. Не избежит этой участи и Земля. Газовые планеты смогут взять на себя частичный удар от пояса Койпера, но астероидный пояс очень сильно повредит голубой планете. Нибиру возвращаются", - утверждают эксперты. Если Нибиру все-таки не изменит траекторию своего полета, то уже через 38 дней может случиться конец света. В то же время источники в NASA прогнозируют, что "метеоритная бомбежка" случится гораздо раньше. Если Земля каким-то чудом уцелеет, то пришельцы с Нибиру будут до последнего атаковать уцелевших землян.