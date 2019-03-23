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Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве
23.03.2019 18:31
В Москве в одном из микрорайонов на стене нарисовали большое граффити с изображением моста через Керченский пролив.
Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым, опубликовав соответствующее фото, передает apostrophe.ua.
"Граффити в Москве. Чтобы не забывали,где их денюшки", - написала она.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Москва, Керчь, деньги, мост, Керченский пролив, граффити
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