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Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях

24.03.2019 13:01
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Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях

В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря.

Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com.

По словам ученых, магнитосфера была возмущенной еще в субботу, 23 марта.

Также специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (РФ) говорят об ожидающихся вспышках активности 27 и 28 марта.



Теги: Донбасс, ученые, астрономия, вспышка на Солнце, лаборатория, магнитная буря, РФ
 
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