Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы

25.03.2019 18:40

Количество ледников на планете продолжает уменьшаться.



Глобальное потепление и следующее за ним таянье ледников приводит к пробуждению бактерий и вирусов, вызывающих опасные архаичные заболевания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.



Так, в Арктике обнаружили вирус возрастом 30 000 лет, который проснулся из-за изменений климата и таянья почв в районах вечной мерзлоты.



"Замерзшая почва - идеальное место для того, чтобы бактерии оставались живыми в течение длительных периодов времени, возможно, миллионы лет", - сказано в сообщении.



По данным Национального центра данных США по снегу и льду, с начала двадцатого века количество ледников стремительно уменьшилось. Так, например, в Национальном парке США Глейшер, созданном в 1910 году, количество ледников сократилась со 150 до около 30.