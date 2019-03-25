На концерте Валерия Меладзе началась драка со стрельбой: все подробности

25.03.2019 13:45

В российской столице случилась массовая драка, во время которой также прозвучали выстрелы.

Как передает replyua.net, инцидент начался во время выступления известного певца Валерия Меладзе на праздновании дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова. Из-за инцидента пострадали два человека, у одного из них медики констатировали огнестрельное ранение в голень, а у второго — ушибленная травма глаза.



Кроме того, сообщается, что для развлечения гостей пригласили известных российских исполнителей. Ссора произошла в момент выступления на сцене Валерия Меладзе. В целом, конфликт завершился на улице: возле входа в здание началась драка, после этого стрельба.



Ранее в Москве в ходе концерта популярной немецкой рок-группы In Extremo был убит человек. Инцидент произошел в клубе ГлавClub Green Concert. В момент выступления рокеров двое зрителей затеяли драку, в следствие которой несовместимые с жизнью травмы получил 31-летний мужчина Руслан Сыченко.