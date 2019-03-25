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Россия готовится к войне и отправляет войска в охваченную протестами страну
Два транспортных судна приземлились в аэропорту Каракаса. На борту одного из них находились вооруженные люди из России.
Мир застыл в ожидании нового военного конфликта. Два самолета, которые принадлежат военному ведомству Российской Федерации, прибыли в столицу охваченной протесами Венесуэлы, сообщает "Диалог.UA".
По данным Reuters, которое в свою очередь ссылается на источники в Каракасе, оба воздушных судна приземлились в аэропорту столицы в субботу, 23 марта, причем, в одном из самолетов были замечены функционеры Минобороны России, в другом прибыли военнослужащие, около ста человек личного состава, к тому же, по некоторым данным, по дороге в Каракас оба борта делали остановку в Сирии.
Местный журналист Хавьер Майорка заявил, что на первом самолете находился руководитель штаба сухопутных войск Василий Тонкошкуров.
При этом пока доподлинно не известно, кем являются прибывшие военные – солдатами российской армии или наемниками ЧВК Вагнера.
СМИ утверждают, что "гостей" встретили в аэропорту представители администрации Николоса Мадуро, а на борту одного из самолетов было более 30 тонн некого груза, который остался в Венесуэле.
Российское Министерство обороны сообщения о прибытии самолетов в Венесуэлу не комментирует.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, Венесуэла, протест
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