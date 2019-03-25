- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО15:31
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук13:11
- Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий12:48
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом»22:25
- Это не земной самолет: над Аляской засняли НЛО20:41
Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести
Количество жертв мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Янчэн (провинция Цзянсу) 21 марта по состоянию на 24 марта увеличилось до 64 человек, еще 28 считаются пропавшими без вести, сообщает South China Morning Post, передает Гордон.
Более 600 человек получили при взрыве ранения различной степени тяжести. Более 1600 домов получили повреждения. Площадь спасательной операции увеличили с 1,1 до 2 км.
Катастрофа вызвала большой общественный резонанс и возмущение. В ней обвиняются владельцы и дирекция завода – ранее они несколько раз получали предупреждения о ненадлежащем соблюдении техники безопасности и были оштрафованы за нарушения. В данный момент их арестовала полиция.
Власти сообщают, что существует угроза экологической катастрофы – поступают сообщения об утечке химических веществ из резервуаров для хранения серной и азотной кислот на месте катастрофы. В провинции усилены меры против загрязнения, химические вещества перевозятся на другие объекты, интенсифицирована работа по удалению зараженных химикатами сточных вод.
Авария в Янчэн стала одной из самых серьезных промышленных аварий в стране за последние годы.
Специалисты определяют экологический ущерб от ЧП.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, взрыв, завод, погибли
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- «Мы требуем перемен»: Кучма обратился к украинцам08:20
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- США «затягивает удавку на шее» Кремля: подготовлены новые санкции07:40
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
- Переход на летнее время в ночь на 31 марта: что нужно знать украинцам07:00
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла21:36
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым