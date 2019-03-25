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Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести

25.03.2019 12:15
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Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести

Количество жертв мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Янчэн (провинция Цзянсу) 21 марта по состоянию на 24 марта увеличилось до 64 человек, еще 28 считаются пропавшими без вести, сообщает South China Morning Post, передает Гордон.

Более 600 человек получили при взрыве ранения различной степени тяжести. Более 1600 домов получили повреждения. Площадь спасательной операции увеличили с 1,1 до 2 км.

Катастрофа вызвала большой общественный резонанс и возмущение. В ней обвиняются владельцы и дирекция завода – ранее они несколько раз получали предупреждения о ненадлежащем соблюдении техники безопасности и были оштрафованы за нарушения. В данный момент их арестовала полиция.

Власти сообщают, что существует угроза экологической катастрофы – поступают сообщения об утечке химических веществ из резервуаров для хранения серной и азотной кислот на месте катастрофы. В провинции усилены меры против загрязнения, химические вещества перевозятся на другие объекты, интенсифицирована работа по удалению зараженных химикатами сточных вод.

Авария в Янчэн стала одной из самых серьезных промышленных аварий в стране за последние годы.

Специалисты определяют экологический ущерб от ЧП.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Китай, взрыв, завод, погибли
 
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