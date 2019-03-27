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Новые даты конца света в 2019 году: произойдет 12 катастроф, Земля на грани полного уничтожения
Конец света прогнозировали еще на 22 марта, однако после ученые озвучили новый сценарий конца света и заявили, что апокалипсису помешал парад планет.
Теперь представители альтернативной науки уверены, что раньше лета армагеддона ждать не стоит.
Нибиру в этой связи на данный момент не упоминается, хотя именно планета-убийца считается главной виновницей апокалипсиса, передает "Диалог.UA".
Конспирологи заявили, что в 2019 году Земля 12 раз будет находиться на грани и под угрозой полнейшего уничтожения. Прогнозируется, что ближайший апокалипсис произойдет в большой церковный праздник – на Пасху 28 апреля.
Другие ученые убеждены, что конца света стоить ожидать ближе к 6 июня. Именно на этот день многие нумерологи прогнозируют самые масштабные и страшные природные катастрофы. Кроме того, известные прорицатели заявили, что конец света случится 2 июля.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, катастрофа, конец света, Апокалипсис
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