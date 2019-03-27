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Статуя младенца Иисуса в Мексике заплакала кровавыми слезами
Это уже не первый похожий случай с этой статуей.
Небольшая фигурка младенца Иисуса Христа, хранящаяся в деревне пригорода Акапулько (Мексика) заплакала темно-красными слезами, похожими на кровь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
По заверениям жителей деревни, эта фигурка за последний год уже четыре раза плакала подобным образом. И люди считают это посланием от Бога, который недоволен всплеском преступности в регионе.
Никаких исследований фигурки не проводилось, а на заснятом видео видно лишь уже запачканное "кровью" зеленоглазое лицо фигурки. Впервые "Иисус" заплакал в канун Нового года, когда уровень преступности достиг пика в 111 убийств на каждые 100 тысяч граждан.
"Многие люди говорят, что это на самом деле проявление дьявола, но многие также уверены в том, что это идет от Бога. Но мы убеждены в том, что фигура и правда плачет, она плакала даже когда люди держали ее на руках", - говорит местная жительница Соледад Нативидад Флорес.
Жители деревни при этом не хотят нести фигурку в церковь для проверки на чудо, потому что ранее фигурку уже удалили из дома, где она находилась, из-за ее кровавых слез.
Тем ни менее священник Тамбуко говорит, что представители католической церкви хотят расследовать эти утверждения, чтобы убедиться в том, что это не обман ради сбора денег и не чей-то розыгрыш.
Теги: Донбасс, Мексика, Иисус Христос, статуя, младенец
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