Названа дата возможной катастрофы всемирного масштаба

28.03.2019 09:13

Причиной может стать глобальное обновление данных GPS.



Совершенно все СМИ в начале марта заявили об очередной возможной катастрофе, которая может полностью уничтожить мировой цифровой мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Все устройства GPS, которые существуют на планете, связаны со спутником и именно от него получают информацию о точном времени. Каждые 1024 недели спутник должен обновлять данные, чтобы дальше полноценно работать. Это может привести к некоторым поломкам и проблемам в функционировании.



Но в 2019 году с помощью GPS работают самые разные механизмы. Обновление счетчика спутника запланировано на 6 апреля. Именно в этом день может произойти самая настоящая техногенная катастрофа.



Для того, чтобы этого не случилось, в 2010 году были изобретены специальные навигационные блоки. Они могли без проблем справиться с проблемой «6 апреля», но есть большой риск, что устройства могут «сойти с ума». СМИ не уверено, что будет катастрофа, но все же на всякий случай жители планеты были предупреждены о возможном развитии событий.



Стоит отметить, что если, например, выйдет из строя навигатор на борту какого-то боевого самолета, то ракета может вылететь самостоятельно. Так же могут быть серьезными последствиями в результате ненормального функционирования атомных станций или ГЭС.