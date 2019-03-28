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Нибиру отменила весну: ученые представили доказательства катастрофических последствий

28.03.2019 08:00
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Нибиру отменила весну: ученые представили доказательства катастрофических последствий

Планета Х оставит нашу планету без весны, принеся похолодания и адские засухи.

Ученые не сомневаются, что смертоносное космическое тело под названием Нибиру оказывает негативное влияние на метеорологическую обстановку Земли, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Главред".

По их расчетам, очередное похолодание связано со Звездой смерти и чем ближе она будет подбираться к земному шару, тем холоднее будет погода. В частности в Украине ожидают морозы в ночное время суток и снегопады.

Сейчас сокрушительное небесное тело движется в тени метеорита, но в ближайшем будущем ударит по полюсам Земли, что обернется для человечества катастрофическими последствиями, в частности новый ледниковый период и кардинальные перемены климата. Кроме погодных аномалий, Нибиру негативно влияет и на круговорот воды в природе: из-за пересыхания водоемов водный баланс не восполняется полноценно и снижается влажность почв.

Уфологи убеждены, что виновата в похолодании и засухах именно планета-убийца.

Ранее ученые назвали дату рокового вторжения Звезды смерти на Землю. Также Нибиру начала поражать землян с помощью магнитных бурь.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ученые, катастрофа, Нибиру
 
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