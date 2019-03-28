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Трамп поставил России жесткий ультиматум

28.03.2019 07:09
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Трамп поставил России жесткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, признанного Соединенными Штатами временным президентом Венесуэлы, заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом сообщают американские СМИ.

Так, американский лидер заявил:

«Россия должна покинуть Венесуэлу».

В то же время, на вопрос, как этого добиться, Трамп ответил:

«Посмотрим. Все способы допустимы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Венесуэла, Дональд Трамп, ультиматум
 
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