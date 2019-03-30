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Акция «Час Земли»: сегодня жители планеты на 60 минут отключат электричество

30.03.2019 16:20
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Акция «Час Земли»: сегодня жители планеты на 60 минут отключат электричество

Сегодня, 30 марта, состоится глобальная акция «Час Земли», призывающая людей по всему миру выключить свет и воздержаться от пользования электроприборами на один час, если в этом нет нужды на данный момент.

Цель акции — привлечь внимание людей к экологическим проблемам Земли. Начинается она в 20:30 часов и продлится до 21:30. Людей призывают сэкономить электроэнергию хотя бы в течение этих 60 минут.

Акция была организована Всемирным фондом природы WWF больше 10 лет назад. Украина присоединилась впервые к этой кампании в 2009 году. Тогда в акции приняли участие более 50 городов нашей страны. Символическое выключение света на 1 час призвано напомнить жителям планеты о необходимости сохранения окружающей среды и экономного использования природных ресурсов. По возможности, это нужно делать каждый день.

Самая масштабная акция за всю историю существования состоялась в 2010 году. Тогда в ней приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, около миллиона из них — были украинцы.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, электричество, планета, отключение, Час Земли
 
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