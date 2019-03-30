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Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей

30.03.2019 11:40
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Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей

Сегодня, 30 марта, по православной традиции почитают Теплого Алексея (Алексия) .

В старину верующие в этот день готовились к весенним полевым работам и пристально наблюдали за погодой.

Также в этот день было принято идти рано утром на рыбалку, выносили картофель из погребов, проверяли ульи, собирали березовые почки, поскольку верили, что в этот день они обладают целебной силой.

Стоит заметить, что вечером работать категорически запрещалось.

Также по традиции вся семья собиралась за столом, пили медово-березовый узвар.

Часто на Теплого Алексея талая вода течет в реки с гор. Дети любили пускать бумажные кораблики по ручьям.

Согласно народным приметам, тепло в это день означало, что год будет урожайным. Если нет скворцов, жди ненастную погоду. Гуси летят высоко — ожидай снегопада. Если Алексию помолиться, то много меда будет. В этот день будет удачной охота. Если этот день выпадает на понедельник, то нельзя в дорогу собираться — это к неудаче.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, праздник, христианство
 
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