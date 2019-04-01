Похищение века: пропала сама дорогая картина в истории

01.04.2019 07:14

Сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

Картина должна была быть выставлена в художественном музее ОАЭ, но экспозиция была отменена "без объяснений", пишет Обозреватель и The New York Times.

Парижский Лувр, оказывающий музею консультационные услуги и предоставивший свой бренд, также "не может установить местонахождение картины".

"Спаситель мира" является самой дорогой картиной за всю историю торгов. В ноябре 2017 года полотно было продано за рекордные $450,3 млн, уточняет Газета.ру. По информации СМИ, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однако организаторы торгов позже назвали другого покупателя: им якобы департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Работавший с картиной искусствовед из Оксфорда Мартин Кемп назвал ее "религиозной версией "Моны Лизы" и сильнейшей работой да Винчио о "неуловимости божественного". Он признался, что не располагает данными о местонахождении полотна.

Как пишет портал "Культура", в 2011 году "Спасителя мира" выставили на престижной выставке Лондонской национальной галереи, посвященной Леонардо, где впервые собрали максимальное число шедевров, включая луврские (кроме "Моны Лизы") и находящиеся в российском Эрмитаже.

"Через два года образ Христа купил российский миллионер Дмитрий Рыболовлев. А в 2017 году при посредничестве "Кристис" коллекционер продал её наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауд за 400 миллионов долларов. "Спаситель мира" стал самым дорогим произведением искусства за всю мировую историю", — сообщили на сайте.

Источник: https://from-ua.com