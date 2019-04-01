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Пожилая британка рассказала о своих сверхспособностях
Женщина ни разу за 71 год не чувствовала боли.
Пожилая шотландка Джо Кэмерон, живущая в городе Инвернессе, родилась с редким генетическим отклонением, из-за которого она совершенно не ощущает физической боли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Местные врачи хорошо знали о состоянии своей пациентки, однако лишь недавно решили сообщить эту информацию ученым. Люди науки весьма удивились, когда узнали, что эта пожилая женщина никогда не жалуется на боль и даже переносит многие операции без анестезии по собственному желанию.
Ученые из Института биомедицинских исследований в Лондоне выяснили, что Джо узнает о получаемых ею повреждениях только тогда, когда видит кровь или чувствует запах паленой кожи. Шотландка может есть самые острые продукты вроде красного перца, совершенно не ощущая жжения во рту. Кроме того, она редко впадает в депрессию, беспокойство, панику или страх. Однажды Кэмерон перенесла крупную аварию, однако вела себя так, словно ничего не произошло.
Исследователи провели генетический анализ и определили, что в ДНК пенсионерки имеются два мутировавших гена, которые как раз и отвечают за отсутствие у нее мучительных или неприятных ощущений. Одна из мутаций была обнаружена впервые в истории науки.
Разумеется, обладать подобной способностью не так приятно, как может показаться на первый взгляд. Когда-то наша героиня сломала руку, но узнала об этом только спустя несколько дней, пожаловавшись врачам на невозможность нормально управлять конечностью.
Специалисты рассказывают, что намерены со всей тщательностью изучить геном Кэмерон, чтобы найти возможность посредством генной инженерии избавлять людей от хронической боли и прочих страданий. Еще более интересно, что у этой женщины быстрее, чем у многих других людей, заживают раны, даже сейчас в семьдесят с лишним лет, и этой уникальной способности шотландки исследователи пока даже не могут найти причину.
Согласно словам Джо, она долгое время считала свое состояние абсолютно нормальным, тем более, что с ней в молодости не случались никакие трагедии, даже легкие травмы, а потому она лишь в достаточно преклонном возрасте поняла, что другие люди способны страдать от чего-то, чего она никогда не испытывала. Такое открытие хоть и удивило нашу героиню, однако почти никак не изменило ее жизнь.
Теги: Донбасс, Великобритания, боль, женщина
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