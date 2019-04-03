Фермеры пытаются побороть таинственную болезнь, поражающую яблони

03.04.2019 21:48

Причины заболевания деревьев пока неизвестны.



Первые известия о неизвестной болезни были зафиксированы в Пенсильвании в 2013 году. Тогда начали погибать в большом количестве саженцы карликовых яблонь. Заболевание получило название RAD, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Начинается проблема в большинстве случаев только на одной из веток дерева. Весной, сразу после начала роста листьев, они становятся красными и скручиваются. Постепенно болезнь начинает распространяться и на остальные ветки. После этого передается на другие деревья, что приводит к полной гибели сада.



Биологи до сегодняшнего дня не могут ответить, что именно является причиной заболевания. Изначально ученые считали, что это могут быть вирусы или разнообразные грибки, затем черви и бактерии. Последняя догадка – насекомые-вредители. Когда всех подозреваемых исключили, то биологи начали грешить на пестициды или новый вид удобрений. После огромного количества исследований не удалось получить никаких результатов.



Последнее выдвинутое предположение – это новая технология садоводства, основанная на сильной плотности деревьев в саду. В таком случае растения начинают конкурировать за влагу и питательные вещества. Но эта теория также не была подтверждена специалистами.