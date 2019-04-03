Гость из будущего предсказал скорую войну

03.04.2019 09:02

Мужчина утверждает, что он путешествовал во времени.



Джейсон Куитт, который утверждает, что он может путешествовать во времени, рассказал недавно об ужасах Великой Войны. По его словам, она произойдет уже скоро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Джейсон Куитт считается весьма популярным в США, ведь он имеет огромное количество разнообразных контактов и фанатичных последователей. Он пытается всем доказать, что имеет некую систему, позволяющую контролировать чувства. Благодаря ей он может на долгое время покинуть тело. Этой системой Джейсон не прочь поделиться со всеми, кто ею заинтересуется.



Если поверить Джейсону, то в будущем планетой будет править некий Искусственный Интеллект. С ним объединится разум совершенно каждого жителя Земли. Все люди будут жить беззаботно и не будет бед. Стоит отметить, что объединение будет таким, что люди смогут общаться с помощью мыслей не только друг с другом, но и с самыми разными предметами. Но вскоре после этого начнется Великая Война между человечеством и инопланетянами. Вторые захотят изменить все то, что происходит на Земле.



Джейсон не захотел во время интервью на радио-шоу “От побережья до побережья” рассказывать подробности и лишь добавил, что это был его самый худший опыт, ведь перемещение в будущее напомнило ему недолгое путешествие в Ад и обратно в реальность.