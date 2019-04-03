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На Луне появились загадочные строения
В этом году, как многие могли заметить, погода невероятно непредсказуема. Она преподносит нам большое количество сюрпризов. Во многих регионах замечены скачки температурного столба. Зафиксированы районы с аномально теплой зимой, а также с весной, которая превращается в холодную и снежную бурю. На Дальнем Востоке апрельская вьюга даже сейчас удивляет жителей. За считанные минуты снежная пурга сменяется ясным голубым небом, ярким солнцем и наоборот. В этом месте впервые зафиксированы настолько быстрые переходы погодных условий из одной стадии в другую.
По мнению конспирологов, на Землю таким образом воздействует Луна. Знаменитый американский уфолог Скотт Уоринг наблюдал за земным спутником и обнаружил на нем кое-что необычное. Он случайно наткнулся на металлическую структуру внутри одного из кратеров. Она очень сильно напоминает инопланетное сооружение. Эксперты предположили, что эта конструкция принадлежит расе пришельцев с таинственной планеты Нибиру.
Судя по всему, именно после возникновения этих установок на Земле и начались погодные катаклизмы. Уоринг считает, что спутник оккупировала убийственная планета. Все технологии, которые появляются на территории Луны, негативно отражаются на земной атмосфере. Это говорит о том, что спутник больше не принадлежит Земле – он лишь выводит ее из строя.
Уфолог делится своими находками в открытом доступе. Он сообщил, что NASA по какой-то причине удаляет примерно половину его публикаций. Главное для Скотта – не заработок. Он хочет, чтобы от человечества перестали скрывать правду, как это делается сейчас. Эксперт считает, что его долг – предупредить народ о том, что инопланетяне очень скоро могут напасть на Землю, и к этому нужно быть готовыми. Судя по всему, странные и необычные условия с вьюгой и грозой в конце зимы – это ишь начало природных бедствий, которые вызывает смертоносная Нибиру.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Луна
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