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Нибиру уже близко: Ученые поймали смертоностные лучи

03.04.2019 14:16
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Нибиру уже близко: Ученые поймали смертоностные лучи

Ученые недавно заметили, что Нибиру, которая может стать причиной апокалипсиса, спровоцировала создание нейтронных потоков из недр нашей Земли.

В частности, в Антарктиде наблюдается чрезмерная активность

По словам конспирологов, после того, как был зафиксирован поток лучей-нейтронов с недр Земли, точно такой же поток якобы на нашу планету параллельно нацелила Нибиру.

Официальная наука пока не дает комментариев, но в альтернативной среде подчеркивают, что конец света Нибиру уже запустила.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, планета, Нибиру
 
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