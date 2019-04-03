«Оторвался тромб»: в России скончался известный актер Алексей Булдаков

03.04.2019 15:18

В России скончался Народный артист РФ, актер Алексей Булдаков. По данным российских СМИ, он скончался на гастролях из-за оторвавшегося тромба.

В гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ сообщили:

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб».

Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе на Алтае. Учился в Молодежной театральной студии при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова. Затем трудился в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, и лишь в 1990-х переехал в Москву.

Популярность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в серии фильмов «Особенности национальной …». В 2009 году он получил звание Народного артиста России.

Источник: https://donpress.com