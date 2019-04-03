В Санкт-Петербурге "похоронили" Путина

03.04.2019 13:55

В Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" Путину, сообщает ТСН.

Соответствующие фото обнародовал на своей странице в Twitter фотограф Давид Френкель. "Табличка с Путиным, фото которой поудаляли в ВК, появилась и в Петербурге. Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее установил", - подписал он.

Как видно на снимке, под фото российского президента размещены "годы жизни" - 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".