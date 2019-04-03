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В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину

03.04.2019 19:45
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В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину

Около Исаакиевского собора в российском городе Санкт-Петербурге появилось надгробие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают в Телеграмм-канале «Агит Россия»

Так, ресурс отмечает:

«Петербург принял эстафету. Активисты „АгитРоссии“ поставили надгробие Путину напротив Исаакиевского собора. Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России».

Напомним, в начале марта подобное надгробие появилось в Набережных Челнах. Тогда двух городских активистов задержали, при этом одного из них арестовали на 28 суток, второго на шесть.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Санкт-Петербург
 
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