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Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком
Случай произошел, когда женщина еще была ребенком.
Историю рассказала жительница округа Калхун, Западная Вирджиния (США). Это случилось в 1979 году, когда она была ребенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Я выросла в сельской местности на земле, которой наша семья владела на протяжении многих поколений. Все вокруг нас было окружено многими гектарами густого леса. Воспитывали меня и мою сестру строго, наказывая уважать старших и никогда не перечить им.
Мой отец был разнорабочим и практически не было ничего, что он не мог бы отремонтировать или построить, а мама была домохозяйкой, которая никогда не выезжала за пределы округа. Тем ни менее мы с детства знали, что внешний мир полон опасностей и нужно быть очень осторожными (paranormal-news.ru).
И с самых ранних лет мы постоянно слышали от родителей о существе под названием "Снежный". Наши родители говорили, что это страшный дух, который большую часть времени живет внутри далекого холма.
Однако когда начинает выпадать первый снег, он выходит из холма и начинает бродить по округе, в том числе среди людских селений. Уходит он лишь поздней весной, когда для него становится слишком жарко.
Этого Снежного боялись еще индейцы племени минго, которые жили на этих землях в 1700-х годах, когда сюда пришли белые переселенцы. Мой отец рассказывал историю о том, что однажды Снежный ворвался в поселок минго и поубивал там много людей, а потом собрал их тела в кучу и отнес к своему с крытому холму. А этот поселок минго находился недалеко от нашего дома.
По словам индейцев, Снежный представлял собой высокое и коренастое существо с длинными белыми волосами, покрывавшими все его тело. Но самой страшной деталью было отсутствие у него лица, во всяком случае так описывали выжившие очевидцы.
Мои родители верили в его существование и строго-настрого запрещали нам выходить на улицу после наступления темноты. А зимой по ночам все должны были вести себя как можно тише, чтобы не привлекать его внимание.
В январе 1979 года я и моя сестра сидели вечером на кухне и делали домашнее задание. Вдруг отец заволновался и накинув куртку, ушел во двор. Я спросила маму, что случилось, и она сказала, что отец забыл принести на ночь дров. И не успела мама мне ответить, как отец пулей влетел со двора домой, захлопнул входную дверь и, схватив табурет, подпер им дверь.
Затем он побежал в подвал, вытащил оттуда свой старый дробовик 12 калибра и несколько коробок с патронами. Мы в недоумении спросили у него, что он увидел и он, стоя у двери, коротко ответил "Снежный. Он там".
От любопытства и забыв про страх, я побежала на чердак, чтобы через чердачное окно попробовать разглядеть это существо. Моя сестра побежала за мной. Около 10 минут мы сидели у окна и пробовали рассмотреть Снежного, но вокруг дома все казалось спокойным и никого не было видно.
Но вдруг моя сестра сказала "Посмотри на огород" и когда я глянула в сторону наших занесенных снегом грядок, я увидела ЕГО. Оно было огромного роста, выше двух метров и бродило туда-сюда, временами садясь на корточки и начиная рыть промерзшую землю. Вероятно оно пыталось найти остатки овощей.
Так продолжалось несколько минут, а потом он прекратил рыться в земле и пошел прямо к нашему дому. И вместо лица у него действительно словно ничего не было! Невозможно было увидеть там глаза, нос или рот.
До дома оно не дошло, а спустя несколько секунд повернуло и направилось к лесу. Больше оно к нам не приходило и в других местах я тоже его больше не видела.
Моя мама до сих пор живет в этом старом доме и рассказывает, что по ночам из леса иногда слышны странные крики. Но она не думает, что это Снежный, она уверена, что это духи убитых им индейцев минго".
Теги: Донбасс, американец, снежный человек
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