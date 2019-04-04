Бритни Спирс стала пациенткой психиатрической клиники

04.04.2019 13:00

Знаменитая певица Бритни Спирс обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении психических расстройств.

По сообщению западных СМИ, причиной обращения стала депрессия на фоне проблем со здоровьем отца Спирс.

Также журналистам стало известно, что американская поп-дива «потеряла рассудок» из-за своего отца Джейми Спирса, который за последние недели перенес две операции после внезапного разрыва толстой кишки. После второй операции у него начались осложнения.

Курс лечения Бритни составит 30 дней.

Источник: https://donpress.com