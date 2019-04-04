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Польский генерал сделал прогноз на случай Третьей мировой войны

04.04.2019 13:14
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Польский генерал сделал прогноз на случай Третьей мировой войны

Польский генерал Вальдемар Скшипчак. в интервью журналистам заявил, что западные страны применят против России ядерное оружие в случае «агрессии» со стороны Москвы.

Он также заявил, что Запад готовил уже такой удар еще во время Второй мировой войны.

По словам генерала, западные страны хотели остановить Россию в Польше. Как подчеркнул генерал, такое вполне вероятно и сейчас.

«Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение,» — сказал польский военачальник.

Скшипчак также отметил, что Россия — главная угроза для «свободного мира».

При этом он добавил, что в случае полномасштабных боевых действий именно Польша станет зоной столкновений.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, прогноз, генерал
 
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