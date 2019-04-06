Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"

06.04.2019 22:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"

В "ЛНР" говорят, что Пасечник с поста уйдет уже в мае месяце. А вместо него Кремль впервые с начала захвата части Донбасса Россией, планирует на место главаря террористов назначить женщину.

Слухи об отставке Пасечника в оккупированном Луганске ходят уже не один месяц. Сначала поговаривали, что РФ недовольна работой главаря боевиков. Затем и вовсе появилась информация о том, что Пасечник тяжело болен, и врачи не дают ему много времени, передает "Диалог.UA".

Новым инсайдом об отставке сепаратиста в Twitter поделился блогер "ЛНР Колывано-Бджолария". Пасечник может покинуть свой "высокий пост" в следующем месяце, а на его место российские кураторы "ЛНР" намерены якобы назначить "главу администрации" "главы ЛНР" Ольгу Бас.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, женщина, ЛНР, боевики, соцсети, кураторы, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх