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Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"
06.04.2019 22:04
В "ЛНР" говорят, что Пасечник с поста уйдет уже в мае месяце. А вместо него Кремль впервые с начала захвата части Донбасса Россией, планирует на место главаря террористов назначить женщину.
Слухи об отставке Пасечника в оккупированном Луганске ходят уже не один месяц. Сначала поговаривали, что РФ недовольна работой главаря боевиков. Затем и вовсе появилась информация о том, что Пасечник тяжело болен, и врачи не дают ему много времени, передает "Диалог.UA".
Новым инсайдом об отставке сепаратиста в Twitter поделился блогер "ЛНР Колывано-Бджолария". Пасечник может покинуть свой "высокий пост" в следующем месяце, а на его место российские кураторы "ЛНР" намерены якобы назначить "главу администрации" "главы ЛНР" Ольгу Бас.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, женщина, ЛНР, боевики, соцсети, кураторы, Пасечник
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