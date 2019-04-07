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В РФ испытали новейший ЗРПК «Панцирь-СМ»
07.04.2019 11:49
ВКС РФ испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».
Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов, передает donpress.com.
Так, он отметил:
«Проведено 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, завершившиеся боевой стрельбой. В частности, комплекс „Панцирь-СМ“ — последний вариант ЗРПК „Панцирь“ — показал высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер».
Грехов добавил, что ВКС испытали также комплекс, способный посадить беспилотник. По его словам, отличительной особенностью ЗРПК «Панцирь-СМ» является новая прицельная станция с фазированной антенной решеткой, позволяющая увидеть цели на дальности до 75 км.
Теги: Россия, Донбасс, стрельба, ПРО, дрон, ПВО, ракетный комплекс
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